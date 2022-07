Põlvalased talusid Hispaanias enam kui 40-kraadist palavust

«Metsikult palav oli tõesti, ka öösel ligi 30 kraadi. Aga juba kolmandal päeval olime selle kliimaga ära harjunud. Majutusime kohalikus peres ja isegi nemad ütlesid, et 40 ja enamgi kraadi on liig mis liig. Kuumasurmasid oli sel ajal Hispaanias päris palju. Õnneks seal, kus meie olime, tulekahjusid ei olnud, aga kui uudiseid vaadata, siis ümberringi kõvasti põles,» pani Põlva vallavanem Martti Rõigas tähele.

Kui kaks aastat tagasi kohtusid väikelinnade esindajad Põlvas, siis sedapuhku Bienvenidas, mis asub Sevillast pooleteisetunnise bussisõidu kaugusel. «Pigem jääb see Portugali piiri poole, kuivale alale. Kuna läheduses pole ühtegi veekogu, on linnarahva käsutuses lageda taeva all olev avalik munitsipaalbassein, päevapilet maksis kaks eurot. Pikkust on sellel 50 meetrit, aga laiust rohkem kui Põlva basseinil. Eraldi bassein on lastele. Kuna oli nii palav, võimaldati meilgi päevas mitu tundi basseini ääres olla, et ennast maha jahutada,» sõnas delegatsiooni liige.