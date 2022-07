Hinnalangus rõõmustab ehitajaid

«Kui terase hind tõusis pärast Ukraina kriisi algust mõne kuuga pea kahekordseks, siis nüüdseks on see kevadise ajaga võrreldes tulnud taas alla ligi 45 protsenti ehk pea poole võrra,» lausus ASi Võru Hallid juhatuse liige Eimar Hallop. «Võib öelda, et turg on stabiliseerunud. Eelmise aastaga võrreldes on teras siiski 30 protsenti kallim.»