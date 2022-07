Tomi Saluveer: kas on aeg kopp maasse lüüa?

Kui mais-juunis maksis terasetonn 2500 eurot, siis nüüd küsitakse selle eest 1300–1500 eurot. Metall on seejuures tarvilik materjal kõikjal ehituses: alates armatuurist betoonivalus kuni mitmesuguste kinnitusvahenditeni. Ka metallitööstused on kinnitanud, et mitmed tellijad on tänu hindade normaliseerumisele ootele jäänud projektid saanud jälle töösse panna.