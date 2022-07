GALERII ⟩ Disainerid teevad kummarduse seto kultuuripärandile

Viimase kahe aasta jooksul osales Eesti disainiloomingu juuri tutvustavas ettevõtmises üle 50 Eesti disaineri, kelle käekiri ja looming on saanud siinsel disainimaastikul äratuntavaks ning kõnetab ka rahvusvahelisel skeenel. Eesti disaini määratluseks on sageli kujunenud kahe suure naabri, põhjamaise minimalismi ning slaaviliku külluse ja värviarmastuse sümbioos, ent kultuuride kombinatsiooni kõrval on selle hinnalisimad pärlid peidus hoopis mujal. Nimelt on meie silmapaistvate disainerite loome otsesemal või kaudsemal kujul põimunud inspiratsiooniga loodusest, mõjutatud rahvuslike traditsioonide pikaaegsest säilimisest ning kohapealsete meistrite olemasolust.