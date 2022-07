GALERII ⟩ Hurda-preemiad leidsid omanikud

Tänavune kohaliku kultuuriedendaja preemia anti Krista Sildojale, kes kümme aastat tagasi lõi koos mõttekaaslastega Mooste rahvamuusikakooli, mida veab siiani. Ta on XIII noorte laulu- ja tantsupeo „Püha on maa” rahvamuusikapeo „Päriselt” koondorkestri üldjuht. Sildoja on koostanud õppematerjale (trükisõnas ja e-vormis) ja raamatuid ning teeb väga head tööd viiuliõppe metoodika arendamisel.