Sõmerpalu motomees võitis Prantsusmaal mäkketõusuvõistluse

Üle 200 meetri pikkusel tõusul oli erinevalt Eesti “pehmetest” mägedest pinnasekihi all kalju ja see tegi tõusu väga ohtlikuks. "Tegelikult oli mäel pikkust 400-500 m, aga arvestama hakati alles umbes poole pealt,” märkis Sander Luiga (Sõmerpalu MK).

Poolfinaalis konkurenti edestades viskas Luiga oma ratta endast ette üles ja selle tagaots purunes täielikult, järgmise sõidu vastane aga juba ootas all uut üleskihutamist. “Kuidagi sain ratta mäe pealt alla ja all leidsin teibirulli, millega ratas uuesti kokku lappida,” rääkis Luiga. “Kohe pidin finaali sõitma minema ja ka seal õnnestus võita.”

“Sealsetel sõitjatel on ratastel all kaks korda laiemad rehvid ja vennad on meist kolm korda hullumeelsemad,” kirjeldas Luiga kohalikke kangelasi.