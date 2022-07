Kanepis algas kauaoodatud suurkaupluse ehitus

«Meie anname endast kõik, et saaksime varem. Aga kas varem jõuame, sõltub tarnetest. Seoses sõja ja muuga on materjalid kõvasti kallimaks läinud, samuti on pikenenud tarneajad. Võib juhtuda suvalisi asju, mis ehituse valmimist võivad pidurdada, näiteks ei jõua mingi agregaat kohale,» põhjendas OÜ Tesron Ehitus objektijuht Kasper Hõrak lepingulise tähtaja nihutamist 2023. aasta veebruarisse.