Noored naised saavad võimaluse kogeda ajateenistuses toimuvat

Töövarjupäevade eesmärk on tutvustada noortele naistele ajateenistuse väljaõpet ja sealseid elamistingimusi. Augustis ja septembris on töövarjupäevadel võimalik osaleda sõjaväepolitsei vahipataljonis, küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljonis, toetuse väejuhatuse logistikapataljonis ning Kuperjanovi jalaväepataljonis.

„Tüdrukute huvi on töövarjupäevadele registreerimisel suur, kuid mõned vabad kohad on kiirematele veel jäänud. Nendele, kes ennast suvel toimuvatele töövarjupäevadele registreerida ei jõudnud, tekib uus võimalus sügisel, kui erinevates väeosades algavad uued töövarjupäevad,“ ütles kaitseressursside ameti kaitseväekohustuslaste osakonna juhataja Merle Ulst.

Kui veel 2018. aastal oli Eestis vaid 27 noort naist, kes vabatahtlikult ajateenistusse asus, siis tänaseks on see arv iga aastaga kasvanud ning mullu alustas erinevates väeosades ajateenistust juba 60 noort naist. „Kõigile neile, keda ajateenistuses osalemine huvitab, kuid kes veel kõhklevad, kas nad ikka saavad hakkama, soovitan töövarjupäevadel osalemist. Töövarjupäevadel saab teha läbi tavalise ajateenija argipäeva, kanda seljas sõduri varustust ja vormi, ööbida metsas ning omandada kasulikke teadmisi sellest, mida mingis väeosas tehakse. Lisaks saab seal juhendaja käest küsida küsimusi, mis ühel noorel naisel ajateenistuse kohta olla võivad,“ soovitas Ulst.

Ajateenistuse läbinud naised jätkavad sageli oma karjääri kaitseväes, kus nad saavad töötada väga erinevatel positsioonidel alates õhuväest kuni kaitseväe peastaabini. „Kaitseväeteenistuses on oluline, et inimesel oleksid tugevad strateegilise mõtlemise ja analüüsioskused, hea kohanemisvõime ning julgus võtta vastutust ja juhirolli. Kõiki neid omadusi ja oskusi ajateenistus arendabki ning see, kas tegu on mehe või naisega, suurt rolli ei mängi. Loomulikult tulevad need omadused kasuks ka kõigil teistel elualadel,“ kommenteeris Ulst.