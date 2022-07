Heino Tartes ja sõbrad esitasid Tallinna pargis rahvalikke laule

„Sel kolmapäevasel kontserdil esitatakse rahvamuusikat ja ansambli eesotsas on Heino Tartes. Samuti on Eesti lõõtspill väga hinnatud simmani ja kontserdi pill üle Eesti,“ tutvustas Riibe esinejat ja kutsus Kristiine elanikke kui ka kõiki tallinlasi ja kaugemalt tulijaid pargi rohelusse muusikat kuulama.

Heino Tartes ja sõbrad on rahvaliku muusika ansambel ja tegutsenud juba aastast 1985. Sellest ajast peale on nad mänginud üle Eesti nii tantsuks kui taustaks. Nende põhiliseks inspiratsiooniks on Eesti lõõtspill ehk Teppo tüüpi lõõtspill, mis on ainulaadne pill terves maailmas.