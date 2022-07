Naisansambel tutvustab oma uut albumit ka Võrus

Naised ise ütlevad oma uue plaadi kohta, et seal on nii tõsiseid ja sügavalt südamesopist sündinud lugusid kui ka kergeid ja humoorikaid palu, mis sisendavad optimismi ning aitavad läbi naeru eluraskustega toime tulla.

Plaadile sai kokku kümme lugu, millest mõni on varem ilmunud ka singlina. Ansamblis loovad koos laule Kristiina Ehin, Kairi Leivo, Katrin Laidre ja Sofia Joons Gylling. Album salvestati Peeter Salmela stuudios.

4.–14. augustini on ansamblil Naised Köögis plaanis kümme plaadiesitluskontserti üle Eesti. Tuur kannab sama pealkirja, mis albumgi: «Kordub kõik all päikese». 7. augustil on Eesti kõige tuntumad ja ilmselt ka kõige andekamad köögis laulude sepitsejad kontserdiga Võrus Kandle aias.