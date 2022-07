Naine vabanes tumedast minevikuloorist

Kertriin Petrov on vaimsete otsingute tulemusena seljatanud mitu rasket haigust.

Põlvamaa naise Kertriin Petrovi (40) elu on olnud katsumuste rada juba lapsepõlvest saati. Lapsena teda tabanud ränk kaotus, teismelisena tehtud enesetapukatsed ja täiskasvanuna põetud haigused ning mure haige lapse pärast on muserdanud tema vaimset tervist. Abi on ta saanud joogast ja emotsioonide vabastamisest.