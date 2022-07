Valgamaa lühiuudised

Rattaöö tõi kokku rekordhulga osalejaid

Valga vald sai uue sotsiaalteenistuse juhi

Kimmel lisas, et uues ameti on tema teeviidad inimkesksus ning inimeste heaolu arendamine.

Varem juhtis Kimmel Valga vallale kuuluvat Taheva sanatooriumi. Pikalt on ta töötanud Valga maavalitsuses. Samuti on ta nõustanud nii lastega peresid kui erihoolekandeasutuste juhte. LEPM

Vallavalitsuses alustas tööd uus raamatupidaja

Raudsepp on lõpetanud raamatupidaja erialal Tartu kutsehariduskeskuse ning tal on raamatupidaja viienda taseme kutsetunnistus. Erialapraktika läbis ta Eesti maaülikoolis, kus puutus kokku eelkõige eelarvelise asutuse raamatupidamisega.

Tal on väike kogemus ka äriettevõtte raamatupidajana, enne vallavalitsusse tulekut töötas ta aga sekretär-asjaajajana. «Raamatupidajana olen saanud töötada vähe aega, kuid tunnen sisimas, et see amet on mulle südamelähedane,» sõnas Raudsepp. Ta usub, et suudab vallavalitsuses oma teadmisi ja kogemusi edukalt rakendada. LEPM