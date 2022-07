Motomeka tahab pakkuda tegevust kogu perele

Juba mullu valmis 18 korviga kettagolfirada, mis ametlikult on osa teise etapi tegevustest. Seni suurima uuendusena valmis juunis esimese etapi käigus loodud radade niisutussüsteem. Rain Saare sõnul mujalt seesugust ei leia. «Ilmselt on see kõige moodsam terves Euroopas. Olime siiski sunnitud järeleandmisi tegema, et mahtuda hanke raamidesse, hinnad on kiirelt kõrgemaks läinud. See ei ole nii automaatne, nagu oleksime tahtnud, aga teisiti poleks see valminud.»