Jaan Rapp: tasuta pakutavalgi on väärtus

On suurepärane, et eriti just suvisel ajal leiab Eestis aset rohkesti tasuta kontserte. Selles mõttes, et pealtvaatajale on need tasuta. Tegelikult on nii, et nagu pole olemas tasuta lõunaid, kuuluvad ka tasuta kontserdid peaaegu et utoopia valdkonda. Kui mitte pidada kontserdiks näiteks naabri valdustes üürgavat valju muusikat.