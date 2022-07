Vello Jaska: me elame kurjas maailmas

Kreeka filosoof Platon on öelnud: «Rumalus on kõige kurja algus ja lõpp.» Tänapäeval ei tea meist keegi ilmselt täpselt, kas tuntud antiikaja mõtleja on pidanud rumaluse all silmas hariduse ja harituse puudumist või nendele lisaks veel midagi muud. Aga jäägu see tema enese teada. Praegu huvitab meid tõsiasi, miks veel tänapäevalgi, 21. sajandil on maailmas nii palju kurjust ning sellega kaasnevat ebaõiglust ja viha.