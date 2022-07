Galerii ⟩ Tehnoloogiatalu Maajaam tutvustas hooneid ning rahvusvahelist näitust

Kunsti- ja tehnoloogiatalu Maajaam asub maalilises asukohas Otepää looduspargi aladel. Kuppelmaastikule loodud väike kunstikeskus toimib kui traditsiooniline talu, kuid põllumajanduse asemel kultiveeritakse seal uut kunsti ja uusi tehnoloogiaid. Maajaama eestvedajad on kunstnikud Timo Toots ja Mari-Liis Rebane. Kunstikeskuse üheks fookuseks on kunstnikele residentuurivõimaluste pakkumine ja loomeresidentuuride korraldamine.

Maajaam on hetkel korraldamas rahvusvahelist vabaõhu kunstinäitust, mis toimub 2024. aasta suvel ja on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist. Juulis toimus esimene "Metsikute bittide" näitust ettevalmistav loomelaager, kus osalesid kunstnik Mohar Kalra (US) ja kunstnike duod heidundgriess (DE) ning Yu-Ching Chiang ja Ying-Ting Shen (TW).