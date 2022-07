Reinsalu: kütuseaktsiisi langetust valitsus ette ei näe

"Teoreetiliselt võib öelda, et valitsus on pädev, kui ühisosa saavutatakse, mingeid muid otsuseid vastu võtma, aga loetud nädalad tagasi allkirjastatud koalitsioonileppes niisuguseid kokkuleppeid kavandatud ei ole," ütles Reinsalu pressikonverentsil.

Samas toonitas minister, et järgmisel kevadel kütuseaktsiisi tõusu samuti ei plaanita. "Kütuseaktsiisi puhul näeb kehtiv õigus ette järgmisest kevadest aktsiisihinna kerkimise, kuna edasilükkamine, mida tegi eelmine valitsus, oli tähtajaline. Me oleme põhimõtteliselt kokku leppinud selle, et kindlasti järgmisest kevadest ei ole realistlik tekitada olukorda, kus kütuseaktsiis kerkib. Me kavatseme selle pikenduse kindlasti jõustada," lisas Reinsalu.