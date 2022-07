Rõuge staadion sai murukatte alla

«Kunstmuruväljaku hooaeg on ka pikem, kestes pea kogu lumevaba aja,» sõnas Vahter. «See on oluline just kooli seisukohalt, et platsi saaks kasutada nii kevadel võimalikult vara kui sügisel võimalikult hilja.»

Valmiva staadioni kõrval on vallavanema sõnul juba ligi kümme aastat olnud väiksem jääväljak, mis lumevabal ajal on kasutusel kunstmurukattega jalgpalliväljakuna. «Sealt on kohalikul koolil ja spordirahval kunstmuruväljakuga kogemus olemas ning see on heaks kiidetud,» lisas ta.

Murul ja eriti värskelt paigaldatud tartaankattel käia pole Vahteri sõnul veel lubatud, sest ehitus on pooleli ning õrnad värsked pinnad ja värskelt maha märgitud jooned saavad kahjustada.

Peab veel tahenema ja kuivama

«Tartaankate vajab pärast paigaldamist aega tahenemiseks ja kuivamiseks, kunstmuru on enne kasutuselevõttu vaja hooldada, et kummipuru jaotuks muruliblede vahel ühtlase kihina ja libled oleks püsti harjatud,» rääkis Vahter. Praegu on parem, kui laseme ehitajatel tööd teha ega riku selle kvaliteeti oma mõtlematu käitumisega.

Staadioni teise etapi ehitus langes kokku Rõuge Ööbikuoru uuenenud taristu ja sealhulgas rippsilla avamisega. «Üle silla tulevate jalutajate teekond on olnud staadioni ehitusest veidi mõjutatud,» tõdes Vahter. «Soovitame jalakäijatel suunduda staadionist vasakule mööda maastikku, tulevikus on seal ka kõnnitee.»

Rõuge abivallavanema Andri Alliksoo teatel on projekti ehitusosa maksumus koos käibemaksuga ligikaudu 592 000 eurot, ehitustööde peatöövõtja on AS Trev-2 Grupp.