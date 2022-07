Kätte jõudis sigade katku leviku kõrgaeg

Väga murettekitav olukord on meie naaberriigis Lätis, kus haigust on tuvastatud nii mets- kui kodusigadel. «Tänavu on Läti teavitanud kolmest SAKi kodusigade koldest. Kahel juhul oli tegemist kodumajapidamisega, kolmas hõlmas 1500 seaga tootmisfarmi. Katku leviku piiramiseks on Lätis sellel aastal hukatud 1531 siga,» rääkis Prommik.