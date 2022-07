Vetikad hakkasid taas Tamula järves õitsema

«Vetelpäästja avastas. Andsime terviseametile teada, et mingi imelik mass on vees. Terviseamet võttis veeproovi ja andis teada, et sinivetikas,» rääkis Tamula randa valvava Gold Security Groupi (GSG) teenistusjuht Joonas Trolla. Ta lisas, et samal päeval kell üks lehvis rannas juba punane lipp. «See on teavituseks, et inimene saaks aru: midagi on rannas valesti.»