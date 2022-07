Lapsed tutvusid Karilatsis ja Mõnistes võro keelega

Mitu Karilatsi vabaõhumuuseumi õuel kolmapäeva õhtul viibinud tüdrukut tunnistas, et ei saa võro keelest siiamaani midagi aru. Mõni saab küll aru, aga ei oska rääkida. Oli aga neidki, kes said just laagris selgeks võrokeelsed numbrid.