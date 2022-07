Olete tuntud kui inimene, kes alati suurt pilti näha üritab. Mis praegu hinge peal on?

Nii maailm, Eesti kui Valga. Eurotsoonis on kõrge inflatsioon: 8,6 protsenti; Eestis 22 protsenti. Juurpõhjus, mida Eesti Pank ja Euroopa keskpank eriti ei maini, on see, et raha trükiti liiga palju, mistõttu selle väärtus langes. Nad soovisid viia inflatsiooni kahe protsendini, mis on normaalne majanduse toimimiseks, aga protsess läks käest. Eurotsoon on rahapoliitikas nii killustunud, et kui nüüd baasintresse tõsteti, siis näiteks Itaalia ja Kreeka jäävad hätta oma võlakirjade teenindamisega ning keskpank peab erandid tegema.