«Eks elus on palju tähtsaid asju, mis kõik võivad tunduda hirmus olulised ja hädavajalikud. Usun aga, et koos lastega kasvame paremateks inimesteks ja mõistame paremini, mis elus tegelikult oluline,» mõtiskles Kaupo Kutsar. «Õnn ei ole asjades, mida me endaga kaasa võtta ei saa. Õnn on omada palju lähedasi inimesi, kelle rõõmud on sinu rõõmud ja kelle mured sinu mured. Olen väga õnnelik, et mu kallis kaasa Monika on sünnitanud meile üheksa toredat last.»