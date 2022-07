Laanmäe teeks seriaalis kaasa teine kordki

Nimelt satuvad Helme koobastest välja pääsenud detektiivid Freya (Elina Reinold) ja Marion (Kadri Rämmeld) koduteed otsides stsenaariumi kohaselt Tõrva staadionile, kus Laanmäe parajasti trenni teeb. «Alguses pidi Magnus Kirt olema, aga tal ei klappinud ajagraafik. Naised küsivad, kus kodu on, Tanel juhatab neile teeotsa kätte,» kirjeldas tegevprodutsent Jüri Jaanus Lõuna-Eesti Postimehele.

Laanmäe tunnistas, et ettepanek seri­aalis kaasa küüa temas väga erilisi tundeid ei tekitanud, küll aga tundus see talle põnev. Seda enam, et võtted toimusid Tõrvas. «Käin meeleldi Tõrvas, mis jääb alatiseks minu kodulinnaks. Kui seal toimub miskit, kus saan kaasa lüüa, siis ka proovin seda teha.»