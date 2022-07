Täärist sai Väino Uibo

Lisaks sellele, et Uibo on näidendi peategelane ja üks autor, teeb ta seal ka kaasa. Tema isa Väino Uibot, kes tuntud näitejana, kuid juhtis ka Elva linna, kehastab otepäälane Veikko Täär. Nagu mees ise nentis, on tegu kaaluka osaga.

Täär usub, et Kaili Viidase lavastatud lugu puudutab väga paljusid, sest sarnaseid hetki on meie kõigi elus. «Olen Toomas Uiboga sarnaselt samal ajal Tartus koolis käinud ning ajastuga tuttav. Esitatav muusikagi on meid siin Eestis saatnud aastaid. Igalühel on omad tähendusruumid, kuid kokkupuude laval nähtavaga on meil kõigil. Kokkuvõttes on see emotsionaalselt puudutav lugu kokkuhoidvast perest.»