Fotod ⟩ Valga Jaani kirik sai piksekaitsme

Sihtasutuse Valga Jaani Kiriku Renoveerimine juht Sirje Päss lausus, et varasemalt on Valga kesklinnas asuval kirikul küll piksekaitse olnud, aga vahepealse ehitusega lõigati eelmine vana ja kulunud kaitse maha. Eelmisel aastal sai kirik manuaalse asemele aga digitaalse kellasüsteemi ning eeskätt selle kaitsmiseks oligi vaja uut piksekaitset. Äikeselöögi oht on aga täiesti reaalne. «Läti Lugaži kirikul lõi äike kuke ülevalt viltu mõni aasta tagasi,» märkis Päss.

Kiriku tornist maapinnani kulgeb nüüd kaheksa millimeetri jämedune alumiiniumtraat. Torni kõrguse kohta oli naise sõnul erinevaid andmeid, ühtede kohaselt on see kõige kõrgemas kohas 43 meetrit, teise järgi suisa umbes 51 meetrit. Töömeeste aparatuur näitas, et torni metallkatuse tipus risti all on kõrguseks siiski 43 meetrit.