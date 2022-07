Valga muuseumis näeb naiskunstnike autoportreesid

Näituse keskseks kunstnikuks on pallaslane Karin Luts, keda võib mööndustega pidada esimeseks Eesti tunnustatud naiskunstnikuks. Lisaks kunsti tegemisele oli Luts ka aktiivne kirjutaja, kes pidas ajalehtedes ilmunud artiklite kõrval pidevalt päevikut, milles kajastuvad muuhulgas tema vaated naiseks ja (nais)kunstnikuks olemisele. Pärast kooli lõpetamist kirjutas ta näiteks: „Tahan olla suurem naine kui mind ümbritsevad väikesed, auahned mehed kokku.” Kuigi avalikkus võis lugeda Lutsu enesekindlust ja sirgeselgsust välja juba tema autoportreedest, said tema isiklikumad mõtted laiemalt tuntuks peale kunstnikust rääkiva monograafia ilmumist 2005. aastal (Tartu Kunstimuuseum; koostajad Mare Joonsalu, Reet Mark ja Tiiu Talvistu).

Lutsu looming, vaated ja elulugu on omakorda olnud märgilised järgnevatele kunstnike põlvkondadele kuni tänase päevani välja. Samas ei ole selle näituse autorite või teoste valiku puhul see mõjutatus esmaseks kriteeriumiks ning pigem seob kõiki eksponeeritud portreesid teatav iseteadlik haavatavus. Autoportrees peitub alati teatav mõtisklus iseenda üle ning suurem osa neist on tehtud kavatsusega ennast teatava nurga alt avalikkusele esitleda. Samas peegeldab autoportree ka enda loomise aega ja ühiskonda.