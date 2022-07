GALERII ⟩ Maskotid avasid Võru lastefestivali

«Maskotid on alati lapsi rõõmustanud,» sõnas projektijuht Kristi Vals ning lisas, et erinevaid maske otsiti festivali avasündmuse jaoks kokku üle Eesti ettevõtjatelt, omavalitsustelt, lasteaedadest ja mujalt. Kokku võis laupäevasel avamisel näha ligikaudu 100 erinevat maske ja kostüüme kandvat tegelast.

Lastefestivali «Rõkkab rõõmust maakera» ala on kokku pandud teemade järgi laste soove ja mõtteid arvestades. Avatakse teemapargid koos töötubadega, pakutakse kohalikku kultuuri ning rohkelt laada- ja tänavamelu. Programmist ei puudu ka tegevused noortele.

Festivaliala linnas on ära jaotatud teemade järgi: fantaasiahoov, teatrihoov, seiklus- ja atraktsioonidepark, muinasjututehas, müstiline filmimaja, mini-loomaaed, tehnikapark, noorteala, esinejad vabalaval, vahupidu, melu tänavatel.

Laupäeval toimuval koguperekontserdil esineb ansambel Curly Strings, kellel on eraldi lastele mõeldud kava. Tuleb ka superstaari saates teiseks jäänud Wanda, kes on noorte tüdrukute lemmik. «Hoiame endiselt seda stiili, et Võru muusikakooli lastekoor Ritsik saaks staaridega koos laval esineda,» sõnas Vals. «Kontserdil osalevad ka maskotid ning lapsed saavad nendega koos pilte teha ja tantsu lüüa.»