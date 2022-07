Päästeametile loovutati suur kogus sõjaaegset lahingumoona

See koosnes kokku 6937 lasukomplektist ehk mürskudest koos hülsiga: 23-millimeetriseid lasukomplekte oli 6869 ja 25-millimeetriseid 68 tükki. Sama loovutuse hulgas oli ka 23-millimeetrine lennukisuurtükk Afanasev Makarov AM-23 ja lennukipommi sütik.

Päästeamet saab enda sõnul igal aastal kinnitust, et inimestel on ikka veel kodudes palju sõjaaegset lahingumoona. Paraku on selline hoiustamine äärmiselt ohtlik, sest valedes tingimustes seisev moon muutub ajapikku järjest plahvatusohtlikumaks ning tulekahju korral plahvatab päris kindlasti.