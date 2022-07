Võru muutub viieks päevaks Eesti bassioaasiks

Bassioaasi õpetajad ja festivaliansamblite liikmed on tuntud ja tunnustatud muusikud tervest maailmast: Stu Hamm (USA), Chris Minh Doky (Taani), Mattias IA Eklundh (Rootsi), Gergo Borlai (Ungari), Jaak Sooäär (Eesti) ja Tanel Ruben (Eesti). Festivali muusikaline juht on Californias resideeruv Stuart Hamm, kes oma varasematel ringreisidel armus Võru imekaunisse loodusse sedavõrd, et otsustas just siin korraldada omanäolise bassifestivali.