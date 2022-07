Võrumaa lühiuudised

Võrus avab uksed Sinsay moekauplus

Nüüdseks on avatud 33 kauplust üle Eesti ja viis kauplust Soomes. LPP annab Eestis tööd veidi enam kui 400 inimesele.

Setomaa vallavolikogus vahetus liige

Uibokand on maheteravilja tootja ja OÜ Mardimäe juhatuse liige, kes vallavolikogu valimistel kandideeris valimisliidu Ühine Setomaa nimekirjas. Volikogu liikmena soovib ta, et koduvallas oleksid veelgi paremad tingimused elamiseks, laste kasvatamiseks ja ettevõtluseks ning meie looduskeskkond oleks hoitud ja väärtustatud. LEPM

Raamatukogud ootavad lugusid

Eestvedajad usuvad, et meil kõigil on raamatute ja raamatukogudega seoses midagi meenutada. Kirjutada võib näiteks oma esimesest raamatust, lemmikraamatust, armsast külaraamatukogust, lemmiktegelasest või lugema õppimisest. Raamatukoguhoidjad on tänulikud iga kirjapandud rea eest. Kõigile tublidele kirjutajatele kingitakse raamatukoguaasta ja Võru vallaraamatukogu sümbolitega meened.