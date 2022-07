Noor ämmaemand on leidnud oma kutsumuse

Kui paljud tüdrukud unistavad juba lapsena ämmaemanda ametist, sest nende arvates saab seal ju kogu aeg beebidega tegeleda, siis Karmen Sussil see sugugi nii ei olnud. Põhja-Eestist pärit neiu hakkas gümnaasiumis hoopiski arstiametile mõtlema, aga kuna teadis, et arstiteaduskonda on keeruline sisse saada, oli ka varuplaani vaja. Ja kui gümnaasiumis õpiti bioloogiatunnis loote arenemist, mis Karmenile väga huvi pakkus, valmiski plaan B.