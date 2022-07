Inga Kuljus: raamatukogude sõnum võiks jõuda iga inimeseni

Suvi on täies ilus ja hoogsalt käib elu ka raamatukogus: eelmise nädala keskpaiga seisuga oli juulis Võrumaa raamatukokku tee leidnud üle 5000 külastaja. Enamasti tullakse ikka lugemisvara laenutama. Laenutuste esikümne liider on Nicola May «Väike nurgapood». Lemmikute hulgas on veel Mika Keräneni «Minu Karjala» ja Fred Jüssi «Olemise mõnu».