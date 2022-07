Mati Määrits: müüdid, propaganda ja tegelikkus

Võtame või kõige värskema näite: enam kui 50 Azovi pataljoni võitleja võigas tapmine Olenivka vangilaagris. Venemaa väitel panid teo toime ukrainlased HIMARSi raketiga, Ukraina kinnitusel aga venelased ise. Kuna elame infoajastul, on tõde üha raskem peita: eile avaldatud Reutersi fotolt paistab jõhkra kuulutusena taeva poole sirutuv põlenud rusikas käsi.

Ning juba on rahvusvahelised eksperdid tõestanud, et HIMARSi raketi tabamuse järel oleksid nii vanglahoone seinad kui ka katus hoopis teistsuguses seisukorras. Ühe teooria kohaselt kasutati vangide tapmiseks hoopis termobaarilist relva, mis põletab ohvrid, jättes surnukehad terveks. Kas vastab tõele, et enne arvatavat massimõrva toimetati hoonesse ka juba surnud vange, varjamaks nende piinamisi ja tapmisi, selgub loodetavasti ajapikku.