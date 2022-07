GALERIID ⟩ Võru lastefestival püstitas külastajate rekordi

Laupäevasel perekontserdil esines ansambel Curly Strings, kellel on eraldi lastele mõeldud kava. Laval oli superstaarisaates osalenud tüdrukute lemmik Wanda. «Hoiame endiselt seda stiili, et kaugemalt tulnud staaridega esines koos Võru muusikakooli lastekoor Ritsik. Kontserdil osalesid ka maskotid ning lapsed said nendega koos pilte teha ja tantsu lüüa,» rääkis Vals.