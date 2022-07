Lähipäevad tulevad üsna päikselised ja mõõdukalt soojad

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm. Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, hommikul pöördub tuul läände ja edelasse 5-11 m/s. Sooja on 12-16 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub valdavalt lääne- ja edelatuul 5-10, pärastlõunal põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 19-23 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 2-8, öö hakul rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Hommikul pöördub tuul lõunakaarde. Sooja on 8-13, rannikul kuni 15 kraadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaaretuul 3-9 m/s. Sooja on 19-23 kraadi.