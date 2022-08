Viieteistkümne meistri loodu kogutakse näitusele

Viieteistkümne käsitöömeistri omanäolisest loomingust on esitlemiseks valitud esemed, milles on ühendatud traditsioon tänapäevaga ja mis kannavad endas paikkonna eripära.

«Näete kaunist ja kordumatut käsitööd, mille allikaks on loomerõõm, ilumeel ja vaimujõud. Põlvkondi kogutud ning hoitud rahvakunstipärand on taasloomise allikas, mis vuliseb edasi vaikselt, kaunilt ja kindlalt,» ütles näituse kuraator Helve Alla väljapaneku tutvustuseks.

Näitusele valitud töödest aimub mitmesuguseid seoseid Vana-Võromaaga. Meistrid on oma loometöös lähtunud sellele kandile omastest mustritest, sümbolitest, kasutusel olnud tehnikatest, etnograafilistest õmblusvõtetest ja värvikombinatsioonidest. Inspiratsiooni on andnud sajandivanused kindad ja kirivööd, meie kuppelmaastik, kodused metsad ja muidugi esivanematelt kuuldud pärimuslood. Kasutust on leidnud traditsioonilised materjalid: puit ja savi, linane ja villane lõng, hõbe ja nahk. Oluliseks on peetud ka taaskasutust, mis on tegelikult ju taasleitud elulaad ajast, kui ühtki vana riidejuppi ei visatud ära, vaid sellele leiti rakendus.