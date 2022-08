Kadunud liiklusmärk leiti TikToki videost

Treski jaanitule korraldaja Kalle Päkk rääkis, et pikaajalise peo püstipanijana on liiklusmärkide otsimine justkui harjumuseks kujunenud. «Hommikul hakkad kokku korjama oma pidu ja siis vaatad, et jälle pole märki.»

Igal aastal on jaanipeo järel kadunud vähemalt üks-kaks liiklusmärki. «Eks neid on varem võssa loobitud ka,» rääkis Päkk. Mees selgitas, et teelt visatakse minema just parkimis- ja peatumiskeelu märgid ning lisas, et metsatuka alt on märki veel hea leida. See-eest kui peoline on viidaga minema jalutanud, läheb kadu kalliks maksma. «Kui on nii nagu ühel aastal, kui viidi ära kolm-neli märki, siis lõppkokkuvõttes peab sada inimest peole tulema puhtalt selleks, et märgid kinni maksta,» naeris Päkk.