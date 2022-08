Kõige sajusem oli kagus ja lõunas

Sünoptik Kairo Kiitsak rääkis, et erailmajaamad on inimeste endi poolt koju üles seatud ilmajaamad, mida Keskkonnaagentuur ei käsitle ametlike andmetena. «Siiski saame ülevaate, kui palju vihma erinevates piirkondades taevast alla sadas.»

Kiitsak lisas, et 31. juuli õhtul väljastas Keskkonnaagentuur Ida-Eestile hoiatuse, milles oli märgitud, et tsükloniga kaasnev eeldatav sajuhulk saab olema 25–60 millimeetrit. «Suuremas plaanis ei olnud see erakordne sadu, aga siiski tavapärasest tugevam sadu, mis on lõunast saabuvatele tsüklonitele omane tunnus».