Liina Kersna: Mis ministrina tehtud sai?

Meeskonnaga seisime selle eest, et hoolimata koroona­tsunamist saaksid lapsed käia koolis. Lisaks algas varakevadel sõda Ukrainas, tuues meile nüüdseks ligi 15 000 sõjapõgenikust last ja noort. Kriiside lahendamise kõrval hoidsime fookuses haridusvaldkonna kaht kõige strateegilisemat teemat: õpetajate järelkasv ning üleminek eestikeelsele haridusele.

Pooleteiseaastase ametiaja jooksul külastasin 73 haridusasutust. Hoidsin tihedat kontakti koolijuhtidega: alates sügisest kohtusin koolijuhtide ühenduse juhatusega igal nädalal. Esimest korda kutsusime ühise laua taha kõik need koolide tugispetsialistide ühendused, kes toetavad laste vaimset tervist - kokku seitse korda. Rektoritega kohtusin 13 korda, peamine teema oli kõrghariduse rahastamine.

Üheskoos meeskonnaga seisime selle eest, et hoolimata koroonatsunamist saaksid lapsed käia koolis.

Koroonakriisi ajal alustasime iganädalaste koolide küsitlustega, et teada saada, millist abi vajatakse. Jätkasime nendega ka sõjapõgenike saabumisel. Koolijuhtide ühendus, kooli­psühholoogide ühing ja huvihariduse ühendused on hinnanud, et otsus koolidele sügisel kiirteste hankida aitas hoida hariduse avatuna. Novembrist maini tuvastasime kiirtestidega 37 742 koroonaviirusega nakatunud õpilast ja koolitöötajat. Testimine koolides vähendas nakatumisnäitajaid, langema hakkas ka haiglakoormus.