Maarius Suviste: hakkab jälle pihta

Samas jällegi võib see nii-öelda avalikkuse ees valitsev praegune vaoshoitus ennustada mida tahes. On see vaikus enne tormi või miskit muud, küllap see õige pea täpsemalt selgub. Kui rängalt, on iseasi.

Vaadates aga, mis toimub meie naabrite juures, iseäranis Lätis suurte ja murettekitavate koroonanumbrite taustal, siis tundub pentsik arvata, et meil võib seis olla üliroosiline. Kui varasematel hooaegadel sai avalikkus teada iga päev, mis olukord rindel on, siis nüüd juba pikemat aega korra nädalas. Konkreetselt ja mõne lause-tsitaadiga spetsialistilt.

Kui siia lisada, et kõiki enam maksumaksja raha eest ei testita, ei pruugi meil paraku tervikpildist täit ülevaadet olla. See jällegi omakorda võib pikas plaanis üsna valusalt kätte maksta.

Mida uus valitsus selleks ära teinud on, millised seisukohad on? Halloo, olgugi et suvi, aga äratus!

Kas see info oleks abiks, kuidas ühes või teises maakonnas nakatumisega parajasti seis on? Kus see langeb, kus tõuseb? Kui iga päev ei peeta vajalikuks teatada, võiks anda infot näiteks kaks korda nädalas, algul ja lõpupoole. Või on sel üldse enam nii detailitäpsusega tähtsust nagu varem? Teisisõnu: leppigem üldise teadmisega, et nii jääbki. Lained tulevad ja lähevad ning vahepeal on hingetõmbeaeg ning seejärel hakkab jälle pihta?

Aga fakt on, et koroona tõttu haiglas viibivate haigete arv kasvab, nagu terviseameti ülevaadetest selgub. Ja mitte vähe, hoopis vastupidi – suurel kiirusel. Sellest peakski rohkem lähtuma, nagu ka tervisespetsialistid on toonitanud.

Me läheme vastu järjekordsele koroonasügisele. Mida varasematest aastatest on õpitud, milliseid kogemusi kaasa võetud? Mida praeguseks on ennetavalt ära tehtud? Mida uus valitsus selleks ära teinud on, millised seisukohad on? Halloo, olgugi et suvi, aga äratus! Ei saa ju ainult rohelise-kollase-punase valgusfoori selgitustele lootma jääda.

Ja veel. Kool algab kuu aja pärast. Mida on ennetavalt vahepeal ära tehtud? Kuidas õppeaastale vastu minnakse? Teisiti kui varem või nii nagu ikka? Rabistades ja kiirustades nagu mullu ning pärast jama kaelas ja uurimist rohkem kui vaja?