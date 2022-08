Parkla-puhkeala tekitab Põlvas nurinaid

Kuigi Orajõe äärde on rajatud haljasala koos pinkidega, istutatud puid ning rajatud jalgrajad, leiab põlvalanna Leili Osik, et parkimiskohti on võrreldes varasemaga ilmselgelt vähe. «Mina ikka lootsin, et siia tuleb koht, kuhu saab autot parkida, kui on turupäev või midagi sellist. Praegusel juhul tundub, et autole siin küll kohta ei ole,» leidis reede pärastlõunal surnuaias käimise ette võtnud Osik.