Armastus muusika vastu tõi järjekordse võidu

Tüdruku ema Anne Arbma rääkis, et video saadeti konkursile juba juuli alguses, kuid tulemused saabusid 24. kuupäeval. «Siis saadeti tulemused, žürii tagasiside ja diplom interneti teel,» ütles Arbma. Et koroonapandeemia polegi Arhanna Sandrat veel välismaale võistlema lubanud, ei osanud ema öelda, kuivõrd virtuaalselt toimuv lauluvõistlus kohapeal toimuvast erineb. «Reis Saksamaale on veel ees, sinna on teda kutsutud sügisel võistlema.»