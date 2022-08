Valgas sündinud diplomaati aitab lõunaeestlase temperament

Praegu Araabia Ühendemiraatides elav Jaan Reinhold rääkis, et Lõuna-Eesti on koht, mis teda tagasi kutsub.

Diplomaadi töö on justkui lõputu missioon, mis nõuab suhtlemis- ja kohanemisoskust. Araabia Ühendemiraatides Eestit suursaadikuna esindava Jaan Reinholdi pere on varem elanud nii Leedus, Hiinas kui ka Kasahstanis, praegu on nende kodu Abu Dhabis. Juuli keskpaigas lendas Reinhold kodumaale, et siin puhkust veeta.