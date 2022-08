Uus toidukoht pakub Võrus ka maisikoeri

Võru linnas Kreutzwaldi tänaval kiirtoidukohta Chillin pidava OÜ Kohvijaam juhataja Kaisa Baláž sõnas, et suvel on kohvikutel-baaridel tööd palju, sest linn on rahvast täis, talvel on aga vaiksem. «Meil täitub juba kuues aasta ning oleme saanud selle ajaga oma toidukoha tööle,» lisas ta.