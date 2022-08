Valgamaa lühiuudised

Sõnavõtuga esines ka päevakangelane ise. Jooksuga hakkas Rätsep tervist parandama 47-aastaselt, esimese maratoni läbis 48-aastaselt. Ta on andnud panuse Iigaste muuseumi töösse, koostades selle tarbeks kodu-uurimusliku töö Iigaste tuntud inimestest. Ka Iigaste külakiik valmis just tema eestvedamisel. See on püsinud tänaseni ning kiigeplatsil leiavad siiani aset meeleolukad jaanipeod.