Eestlased alistasid taas lõunanaabrite käsipallikoondise

U18 koondise sõprusmängud toimuvad 2.-3 augustil Läti Vabariigis Riias, kus kohtutakse Läti ja Leedu koondistega. Sõprusmängud on osa ettevamistusest 2022 Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni mängudeks, mis toimuvad juba 8.-14. augustil 2022 Rumeenias. Esimestes kontrollmängudes, mis toimusid juuli lõpus Põlvas, alistas U18 koondis Läti koondise kahes kohtumises tulemustega 31:25 ja 33:22.

«Kui võrrelda tänast mängu eelmiste sõprusmängudega, siis tänase mängu algus ei ole võrreldav teise sõprusmänguga, algus oli taaskord kaootiline. Lätlane oli muutnud oma kaitsetaktikat, realiseeris hästi ning olid kaitses aktiivsemad. Meie olime raskustes, ei suutnud meeskonnana mängida ja olime hädas rünnakuga rünnakul ja jäime alla teise laine survele. Kui saime kaitse toimima, saime ka mängu tagasi. Teisel poolajal kasutasime 7:6 formatsiooni rohkem ja see toimis täna,» analüüsis kohtumist treener Kaspar Lees.

EM-le mõeldes leidis Kaspar Lees, et kuigi enne tänast mängu analüüsiti eelmisi sõpruskohtumiste videoid, korrigeeriti oma vigu, siis ometi on veel vaja palju mõelda ja analüüsida, et muutuda paremaks.