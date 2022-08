Valgas saab minna tasuta eesti keele kursustele

Integratsiooni sihtasutuse veebipõhise iseteeninduse kaudu saab registreeruda sügissemestril algavatele eesti keele kursustele. Kokku on registreerimiseks avatud 535 õppekohta 49 erineval kursusel A1-C1-tasemel. Kursused on tasuta ning on mõeldud täiskasvanutele alates 18. eluaastast.