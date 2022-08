GALERII ⟩ Tõrva ja Helme vahel avati kirjanike tee

Nimelised pingid said kergliiklustee äärde Salme Raatma Rosenstein, Erni Hiir, Hella Murrik Wuolijoki ja Hendrik Adamson. Juba varem oli sama tee ääres Henrik Visnapuu mälestuspink

«Need pingid on kirjanikele, kes tulid Helme poolt ja suundusid Tõrva poole,» selgitas ettevõtmise algataja Ilmar Kõverik. «Raatma kodu oli hilisema Valga EPT juures, Hiir tuli Karjatnurmest, Wuolijoki Alalt ja Adamson Kärstnast.»

Lisaks kultuuriloolisele tähendusele on pinkidel mõistagi ka praktiline väärtus. «See tee on piisavalt pikk, kolm kilomeetrit – ega seda kas või minu vanuseski enam nii kerge läbida polegi. Hea on vahepeal puhata,» tõdes Kõverik.