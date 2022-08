VIDEOLUGU ⟩ Koopauuring võib avada pääsu satanistide altarile

«Kui ma siia kolm aastat tagasi tulin, mõtlesin, et võiks uurida, kas on võimalik vaateplatvormi ala laiendada,» rääkis Piusa külastuskeskuse juht Kristina Mais. «Praegu on koopad ikka varinguohtlikud, iga aasta on kaks-kolm uut varingut.»